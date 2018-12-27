Глава МИД Германии выступил за реформу Совбеза ООН
Глава немецкого МИДа Хайко Маас заявил о необходимости реформирования Совбеза ООН. Его слова приводит Abendzeitung.
По мнению министра, состав организации не отражает «дух современности». Он заметил, что ФРГ должна больше участвовать в преодолении кризисов и конфликтов.
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«Я считаю, что соотношение сил в мире должно быть значительно лучше отображено, чем это происходит в данный момент», — сказал Маас.
Ранее немецкий вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц предложил сделать Евросоюз постоянным членом Совбеза ООН вместо Франции.