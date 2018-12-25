Путин начал встречу с Федеральным собранием
Президент России Владимир Путин начал встречу с руководством Госдумы и Совета Федерации, передает корреспондент «Газеты.Ru».
В начале встречи президент заявил, что особое внимание в своей работе парламентариям надо сейчас уделить людям в регионах, а также призвал депутатов не забывать про «прямой контакт».
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«Особое внимание надо уделить людям на местах», — сказал президент.
Глава государства, в частности, призывает наращивать «предметную работу», инициировать «независимую гражданскую экспертизу».
Также он отметил, что огромные ресурсы, которые направляются на национальные проекты, реализуются именно на региональном уровне.
«Совместная работа должна быть налажена», — подчеркнул Путин.
«Газета.Ru» следит за встречей в режиме онлайн.