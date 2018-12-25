Путин начал встречу с Федеральным собранием

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Президент России Владимир Путин начал встречу с руководством Госдумы и Совета Федерации, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В начале встречи президент заявил, что особое внимание в своей работе парламентариям надо сейчас уделить людям в регионах, а также призвал депутатов не забывать про «прямой контакт».

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«Особое внимание надо уделить людям на местах», — сказал президент.

Глава государства, в частности, призывает наращивать «предметную работу», инициировать «независимую гражданскую экспертизу».

Также он отметил, что огромные ресурсы, которые направляются на национальные проекты, реализуются именно на региональном уровне.

«Совместная работа должна быть налажена», — подчеркнул Путин.

«Газета.Ru» следит за встречей в режиме онлайн.