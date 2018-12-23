ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по «нарушению прав человека» в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, за принятие документа проголосовало 65 страны.
Как отмечается, в ходе голосования 70 стран воздержалось.
При этом пятый комитет ГА ООН отказался выделить деньги на проект резолюции по Крыму.
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Ранее в Кремле оценили резолюцию ООН по «милитаризации» Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.