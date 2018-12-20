Путин ответил на вопрос о реставрации социализма в России

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Президент России Владимир Путин заявил, что считает невозможной реставрацию социализма в стране.

«Я думаю, что это невозможно. Мне представляется, что глубинное изменение общества таково, что реставрация социализма невозможна. Возможны элементы социализации — в экономике, социальной сфере, но это всегда связано с расходами больше доходов и, в конечном счете, с тупиком в экономике», — сказал Путин.

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Он также отметил, что в значительной степени нацпроекты правительства направлены на то, чтобы обеспечить справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к людям за чертой бедности, снижение числа людей за этой чертой, обеспечение образованием подавляющее число людей и внедрение прочих элементов социализма.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.