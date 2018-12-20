Путин ответил на вопрос о реставрации социализма в России
Президент России Владимир Путин заявил, что считает невозможной реставрацию социализма в стране.
«Я думаю, что это невозможно. Мне представляется, что глубинное изменение общества таково, что реставрация социализма невозможна. Возможны элементы социализации — в экономике, социальной сфере, но это всегда связано с расходами больше доходов и, в конечном счете, с тупиком в экономике», — сказал Путин.
Он также отметил, что в значительной степени нацпроекты правительства направлены на то, чтобы обеспечить справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к людям за чертой бедности, снижение числа людей за этой чертой, обеспечение образованием подавляющее число людей и внедрение прочих элементов социализма.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.