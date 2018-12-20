Буш-старший десять лет тайно спонсировал мальчика

<img src="//img.gazeta.ru/files3/611/11720611/upload-AP_851935451732-pic905-895x505-88337.jpg">

Бывший президент США Джордж Буш-старший тайно помогал филиппинскому мальчику по имени Тимоти на протяжении десяти лет. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, он использовал псевдоним.

Как отмечается, Буш перечислял средства на его образование, внеклассные мероприятия и питание.

Реклама

Помимо этого, он писал мальчику анонимные письма.

«Я хочу быть твоим другом по переписке. Я старый человек, мне 77 лет, но я люблю детей. И хотя мы еще не встречались, я чувствую, что уже люблю тебя. Я живу в Техасе, и буду иногда писать тебе. Удачи», — приводит текст одного из посланий CNN.

Подчеркивается, что Джордж Буш задумался о спонсировании ребенка после того, как он в 2001 году посетил рождественский концерт в Вашингтоне.

Ранее Foreign Policy назвал пять главных уроков Джорджа Буша-старшего.