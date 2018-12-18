Сенатор оценил последствия принятия ГА ООН резолюции по Крыму

<img src="//img.gazeta.ru/files3/525/12031525/RIAN_5601570.HR-pic905-895x505-62267.jpg">

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что резолюция ГА ООН по Крыму развязывает руки украинским властям, что может привести к трагедии. Об этом он написал в своем фейсбуке.

По его словам, хотя принятый документ не имеет юридической силы, он может иметь военно-политические последствия.

Реклама

«По сути, Киеву развязывают руки на любые шаги, даже самые безумные. С учетом истекающего скоро срока военного положения и неумолимо приближающихся выборов на Украине нет оснований не верить, что украинская власть к таким шагам готова», — отметил Косачев.

Он добавил, что принятие резолюции не стоит воспринимать как противостояние всего мира с Россией, поскольку проголосовавших «против» резолюции и воздержавшихся оказалось больше чем тех, кто высказался за принятие документа.

Кроме того, Косачев подчеркнул, что осуждение «милитаризации» Крыма на фоне военных провокаций Украины при «попустительстве Запада» является абсолютно бессмысленным.

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.