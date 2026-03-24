Екатеринбуржец изнасиловал подругу, придя к ней в гости

«КП»: в Екатеринбурге мужчина изнасиловал подругу, придя к ней в гости

В Екатеринбурге 30-летний мужчина пришел в гости к 27-летней подруге и изнасиловал ее. Об этом сообщает ural.kp.ru.

Инцидент произошел 14 марта в квартире девушки на улице Краснолесья — по ее словам, друг изнасиловал ее. Отмечается, что соседи в тот день слышали шум из ее жилища.

Пострадавшая обратилась в полицию лишь через неделю и ей провели судмедэкспертизу, которая подтвердила факт насилия. После этого подозреваемого доставили на допрос.

Предполагаемый насильник уже был судим за грабеж, вымогательство, кражу, а в 2018 году — за изнасилование. После освобождения он находился под административным надзором. Он отрицает свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, следователи ходатайствовали об аресте мужчины.

