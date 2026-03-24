Трамп заявил, что США получили от Ирана ценный «подарок»

США якобы получили от Ирана ценный «подарок», который связан с Ормузским проливом. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Они сделали вчера кое-что потрясающее — передали нам подарок», – сказал он в Белом доме.

По словам американского лидера, речь идет об «очень большом подарке, стоящем колоссальную сумму денег». Политик не стал раскрывать, что именно это за подарок.

Иран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Президент РФ Владимир Путин спрогнозировал, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

