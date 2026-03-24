В Иране сообщили, что США и Израиль ударили по АЭС «Бушер»

Израиль и США нанесли новый удар по АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана, станция не пострадала. Об этом сообщили в Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

Снаряд упал на территории АЭС, однако, по предварительным оценкам, на самом объекте нет повреждений, сообщили в организации. Пострадавших среди работников не было.

24 марта США и Израиль также нанесли удары по трубопроводу и газораспределительной станции (ГРС) на юго-западе и в центре Ирана.

В это время американская сторона заявляет об активных переговорах с Тегеграном. Президент США Дональд Трамп сообщил, что лично участвует в переговорах.

До этого израильское издание Ynet со ссылкой на источники сообщало, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи якобы сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что Хаменеи согласился на американо-иранские переговоры.

Ранее в Иране опровергли слухи о согласии Хаменеи на переговоры с США.