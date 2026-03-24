Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Названы продукты, снижающие риск нарушений обмена веществ

Nutrients: молочные продукты снижают риск ожирения и гипертонии
Увеличение потребления кальция и молочных продуктов снижает риска метаболического синдрома — комплекса нарушений, включающего ожирение, повышенное давление и сбои в обмене веществ. К такому выводу пришли ученые из Университета Сиены. Результаты их работы опубликованы в журнале Nutrients.

Исследователи провели систематический обзор и метаанализ 24 научных работ, в которых изучалась связь между рационом питания и распространенностью метаболического синдрома у взрослых. В анализе сравнивались группы людей с самым высоким и самым низким уровнем потребления кальция и молочных продуктов.

Выяснилось, что более высокое потребление кальция связано с уменьшением вероятности метаболического синдрома примерно на 15%. При отдельном анализе влияния молочных продуктов эффект оказался еще более выраженным — риск снижался примерно на 22%.

«Кроме того, у людей, которые чаще употребляли продукты, богатые кальцием, наблюдались более благоприятные показатели здоровья: ниже было артериальное давление, стабильнее уровень сахара в крови и лучше показатели липидного профиля — соотношения различных жиров в крови», - рассказали ученые.

Авторы отмечают, что полученные результаты основаны на наблюдательных исследованиях и не позволяют однозначно утверждать, что именно кальций или молочные продукты напрямую предотвращают развитие метаболического синдрома. Однако данные указывают на возможную роль рациона, богатого кальцием, в поддержании нормального обмена веществ.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!