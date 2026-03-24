Назван напиток, способный влиять на активность генов в жировой ткани

Регулярное употребление комбучи — ферментированного напитка на основе чайного гриба, — может улучшать чувствительность к инсулину и влиять на активность генов, связанных с обменом веществ. К такому выводу пришли ученые из Федерального университета Висосы. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

В эксперименте приняли участие 36 взрослых — часть с нормальным весом, часть с ожирением. В течение восьми недель они ежедневно выпивали по 200 миллилитров комбучи. До и после начала исследования ученые оценивали метаболические показатели каждого участника: уровень воспаления в организме, признаки окислительного стресса, а также активность некоторых генов в жировой ткани.

Анализ показал, что у людей с ожирением регулярное употребление напитка было связано с улучшением показателя инсулинорезистентности — состояния, при котором клетки хуже реагируют на гормон инсулин и хуже усваивают глюкозу. Также ученые зафиксировали повышение активности гена ADIPOQ, который участвует в регуляции чувствительности к инсулину и обмена жиров. Кроме того, наблюдались изменения некоторых маркеров воспаления и окислительного стресса.

При этом реакция организма оказалась различной у участников с ожирением и без него. Метаболические и воспалительные изменения в этих группах отличались, что может указывать на зависимость эффекта от исходного состояния организма.

Исследователи предполагают, что обнаруженные эффекты могут быть связаны с высоким содержанием полифенолов — природных антиоксидантных соединений, которые образуются в процессе ферментации чая и способны защищать клетки от повреждений.

Авторы подчеркивают, что исследование было небольшим и не включало контрольную группу. Поэтому для подтверждения результатов необходимы более масштабные и длительные исследования.

Ранее российские ученые довели пользу комбучи до максимума.