Британской оппозиции отказали в голосовании по вотуму недоверия Мэй
Правительство Британии отказало лидеру лейбористской партии Джереми Корбину в голосовании по вопросу о вотуме недоверия британскому премьер-министру Терезе Мэй. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на правительственный источник.
В правительстве подчеркнули, что не намерены выделять время на этот «спектакль».
Ранее сообщалось, что консервативная партия проголосовала по вотуму недоверия Мэй. 200 консерваторов выступили в поддержку Мэй, а 117 высказались о недоверии премьеру. Для того, чтобы Мэй покинула пост главы партии, требовалось, чтобы как минимум 159 парламентариев проголосовали против премьера.