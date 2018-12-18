Британской оппозиции отказали в голосовании по вотуму недоверия Мэй

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Правительство Британии отказало лидеру лейбористской партии Джереми Корбину в голосовании по вопросу о вотуме недоверия британскому премьер-министру Терезе Мэй. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на правительственный источник.

В правительстве подчеркнули, что не намерены выделять время на этот «спектакль».

Ранее сообщалось, что консервативная партия проголосовала по вотуму недоверия Мэй. 200 консерваторов выступили в поддержку Мэй, а 117 высказались о недоверии премьеру. Для того, чтобы Мэй покинула пост главы партии, требовалось, чтобы как минимум 159 парламентариев проголосовали против премьера.