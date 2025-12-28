Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Прохожие спасли детей, провалившихся под лед в Подмосковье

РЕН ТВ: в Подмосковье прохожие спасли детей, провалившихся под лед
Vitalliy/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье дети провалились под лед, их спасли прохожие. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в районе жилого комплекса «Пехра» возле одного из домов на улице Яганова в Балашихе. Трое детей вышли на лед и провалились, когда ледяной покров не выдержал. Один из малолетних смог выбраться из воды самостоятельно, а двум другим потребовалась помощь.

Находившиеся поблизости случайные прохожие бросились на помощь малолетним и вытащили их на сушу. Информации о состоянии пострадавших детей не поступало.

До этого в Кузбассе школьники провалились под лед, после этого их унесло течением. Самостоятельно выбраться из воды они не смогли. Мальчик, заметивший их, рассказал о случившемся взрослым.

Ранее спасатели рассказали, как вытащили из полыньи пассажиров утонувшего минивэна в Якутске.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27519565_rnd_6",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+