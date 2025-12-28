Прохожие спасли детей, провалившихся под лед в Подмосковье

В Подмосковье дети провалились под лед, их спасли прохожие. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в районе жилого комплекса «Пехра» возле одного из домов на улице Яганова в Балашихе. Трое детей вышли на лед и провалились, когда ледяной покров не выдержал. Один из малолетних смог выбраться из воды самостоятельно, а двум другим потребовалась помощь.

Находившиеся поблизости случайные прохожие бросились на помощь малолетним и вытащили их на сушу. Информации о состоянии пострадавших детей не поступало.

До этого в Кузбассе школьники провалились под лед, после этого их унесло течением. Самостоятельно выбраться из воды они не смогли. Мальчик, заметивший их, рассказал о случившемся взрослым.

Ранее спасатели рассказали, как вытащили из полыньи пассажиров утонувшего минивэна в Якутске.