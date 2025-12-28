Размер шрифта
В баре Москвы музыкальная колонка не выдержала танцев и загорелась

В одном из баров на Покровском бульваре вечеринка едва не закончилась вызовом пожарной команды из-за музыкальной колонки. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в московском «Клуб Клубе». Там во время танцев загорелась музыкальная колонка, этот момент сняли на видео посетители бара.

При этом гости продолжили танцевать у горящей колонки, некоторые указывали на нее сотрудникам заведения. Однако персонал не стал проводить эвакуацию — колонку потушили своими силами. Вечеринка продолжилась.

До этого сообщалось о драке в ночном клубе Санкт-Петербурга, которая закончилась поножовщиной. Две компании мужчин поссорились и устроили битву с ножами и битой.

Накануне в ночном клубе было совершено нападение на футболиста, воспитанника ЦСКА Адамса Расаковича. Один из нападавших выстрелил в футболиста, другие избили его. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее один из посетителей ночного клуба Пензы побил другого металлическим стулом и удрал.
 
