Баскетболисты с разницей в росте 33 см устроили драку в матче НБА

Баскетболисты с разницей в росте 33 см подрались во время матча НБА
Matthew Hinton/AP

Во время матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Финикс Санз» произошел скандальный эпизод с дракой баскетболистов.

Во время атаки «Финикса» в третьей четверти 183-сантиметровый защитник «Пеликанс» Хосе Альварадо оттолкнул от себя 216-сантиметрового центрового «Санз» Марка Уильямса. Арбитры указали на то, что подобное поведение является фолом, однако эта трактовка эпизода не понравилась Альварадо. Он намеревался подойти к судье, чтобы обсудить это, однако в этот момент Уильямс толкнул соперника в спину.

Альварадо повернулся к игру «Санз» и начал ему выговаривать за это, однако Уильямс в ответ толкнул его еще раз — на этот раз в грудь. Защитник «Пеликанс» в ответ схватился за джерси соперника и потянул на себя, что привело к тому, что Уильямс, пытавшийся отмахнуться, попал ему локтем в голову, а в ответ после этого получил удар в скулу.

По итогам эпизода арбитры были вынуждены обратиться к видеопросмотру, чтобы разобрать детали произошедшего, и в итоге удалили обоих баскетболистов.

Матч завершился победой «Финикса» — 123:114.

Ранее бывший чемпион мира Магнус Карлсен агрессивно отреагировал на поражение от россиянина.
 
