Отец Елены Блиновской рассказал о буднях дочери в колонии

Отец блогера Елены Блиновской в беседе с Telegram-каналом 112 рассказал о буднях дочери в колонии общего режима. По его словам, «королева марафонов» упорно работает и много шьет.

Олег Останин сообщил, что Блиновскую устраивают условия содержания в колонии. В частности, там достаточно удобные кровати. Однако блогер видит родных всего раз в два месяца и через стекло с телефоном, уточнил отец.

Мужчина также рассказал, что Елена недавно заболела и пролежала в санчасти три дня.

До этого адвокат Блиновской Наталия Сальникова опровергла информацию, что блогер отбывает наказание в женской колонии с какими-то привилегиями. По словам защитницы, сообщения об особых условиях содержания «королевы марафонов» не соответствуют действительности. Сальникова подчеркнула, что блогер отбывает назначенное судом наказание на общих основаниях и не имела никаких послаблений ни ранее, ни сейчас.

В марте 2025 года Савеловский суд Москвы признал Блиновскую виновной в легализации доходов и неправомерном обороте денежных средств, назначив ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако позже апелляционная инстанция смягчила наказание до 4,5 года колонии. Кроме того, ее оштрафовали на один миллион рублей и на четыре года запретили вести бизнес. Уголовное преследование за неуплату налогов было прекращено в связи с истечением срока давности. Суд также принял решение о конфискации арестованного имущества блогера в пользу государства и удовлетворил иск прокуратуры на сумму 587 миллионов рублей.

Ранее УФСИН по Владимирской области опровергло наличие «блатных» отрядов.