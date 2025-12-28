Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Отец Елены Блиновской рассказал о буднях дочери в колонии

Отец Блиновской сообщил, что дочь в колонии упорно работает и много шьет
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отец блогера Елены Блиновской в беседе с Telegram-каналом 112 рассказал о буднях дочери в колонии общего режима. По его словам, «королева марафонов» упорно работает и много шьет.

Олег Останин сообщил, что Блиновскую устраивают условия содержания в колонии. В частности, там достаточно удобные кровати. Однако блогер видит родных всего раз в два месяца и через стекло с телефоном, уточнил отец.

Мужчина также рассказал, что Елена недавно заболела и пролежала в санчасти три дня.

До этого адвокат Блиновской Наталия Сальникова опровергла информацию, что блогер отбывает наказание в женской колонии с какими-то привилегиями. По словам защитницы, сообщения об особых условиях содержания «королевы марафонов» не соответствуют действительности. Сальникова подчеркнула, что блогер отбывает назначенное судом наказание на общих основаниях и не имела никаких послаблений ни ранее, ни сейчас.

В марте 2025 года Савеловский суд Москвы признал Блиновскую виновной в легализации доходов и неправомерном обороте денежных средств, назначив ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако позже апелляционная инстанция смягчила наказание до 4,5 года колонии. Кроме того, ее оштрафовали на один миллион рублей и на четыре года запретили вести бизнес. Уголовное преследование за неуплату налогов было прекращено в связи с истечением срока давности. Суд также принял решение о конфискации арестованного имущества блогера в пользу государства и удовлетворил иск прокуратуры на сумму 587 миллионов рублей.

Ранее УФСИН по Владимирской области опровергло наличие «блатных» отрядов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27519367_rnd_9",
    "video_id": "record::928bbfc1-b8f8-456a-b9eb-c08e2b8fc6c1"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+