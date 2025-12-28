Лавров напомнил «непонятливым политикам» Европы предупреждение Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС повторил для «непонятливых политиков» в Европе слова президента России Владимира Путина, что РФ не собирается ни на кого нападать.

«Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно», — сказал Лавров.

При этом он предупредил европейских лидеров, что в случае, если кто-то вздумает напасть на Россию, «ответ будет сокрушительным». Лавров напомнил, что об этом неоднократно публично говорил и Владимир Путин.

27 ноября Путин, выступая на пресс-конференции в Бишкеке, заявил о готовности «как угодно» зафиксировать положение, что Россия не собирается нападать на европейские страны.

По словам главы государства, правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию, что война с русскими чуть ли не на пороге. Он отметил, что европейские лидеры повторяют это раз за разом, как мантру, и назвал подобные заявления «чушью».

Ранее Путин заявил о невозможности нанести поражение России.