Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Под Волгоградом полицейские спасли из снежного плена подростка и его родственника

МВД: под Волгоградом спасли подростка и взрослого из снежного бурана 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27519739_rnd_2",
    "video_id": "record::ff581bda-e8a3-49b8-9a4a-65d4e65ac137"
}

В Волгоградской области сотрудники полиции спасли 16-летнего подростка и его родственника, которые оказались в снежном плену. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в дежурную часть обратился глава администрации поселка Ромашки и сообщил о пропаже двух местных жителей в районе животноводческой фермы во время сильного снежного бурана. Подросток и его родственник смогли сообщить, что находятся в лесополосе и не могут самостоятельно добраться до ближайшего укрытия.

Старший участковый майор Эльдар Искаринов вместе с сотрудниками МЧС выехал на специальном транспорте в район предполагаемого местонахождения пропавших. Из-за метели и почти нулевой видимости полицейский принял решение идти пешком, указывая дорогу водителю, и прошел семь километров по морозу.

В результате поисков, продолжавшихся более трех часов, подростка и его родственника нашли и доставили домой. Представитель МВД отметила, что благодаря оперативной работе полиции и спасателей удалось избежать трагедии.

Ранее женщину в инвалидной коляске спасли с пляжа после того, как она увязла в песке на холоде.
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+