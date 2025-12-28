Под Волгоградом полицейские спасли из снежного плена подростка и его родственника

МВД: под Волгоградом спасли подростка и взрослого из снежного бурана

В Волгоградской области сотрудники полиции спасли 16-летнего подростка и его родственника, которые оказались в снежном плену. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в дежурную часть обратился глава администрации поселка Ромашки и сообщил о пропаже двух местных жителей в районе животноводческой фермы во время сильного снежного бурана. Подросток и его родственник смогли сообщить, что находятся в лесополосе и не могут самостоятельно добраться до ближайшего укрытия.

Старший участковый майор Эльдар Искаринов вместе с сотрудниками МЧС выехал на специальном транспорте в район предполагаемого местонахождения пропавших. Из-за метели и почти нулевой видимости полицейский принял решение идти пешком, указывая дорогу водителю, и прошел семь километров по морозу.

В результате поисков, продолжавшихся более трех часов, подростка и его родственника нашли и доставили домой. Представитель МВД отметила, что благодаря оперативной работе полиции и спасателей удалось избежать трагедии.

