Глава Росатома рассказал о темпах работы по «Пакш-2»

Лихачев: работа по «Пакш-2» вышла на новый уровень после снятия ограничений США

Госкорпорация Росатом вышла на новый уровень работы после снятия санкций США по финансированию атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в Венгрии. Об этом РИА Новости рассказал глава корпорации Алексей Лихачев.

«Мы развернули сейчас работы. Это [снятие санкций] позволило нам запустить финансовые потоки и на новый уровень вывести работу, в том числе вместе с венгерскими и европейскими подрядчиками», — сказал он.

До этого Лихачев рассказал, что президент РФ Владимир Путин приглашен на церемонию закладки первого бетона в фундамент атомной электростанции «Пакш-2» в феврале 2026 года.

В конце июня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что после снятия санкций США, связанных с проектом атомной электростанции «Пакш-2», новые блоки могут быть построены к середине 2030-х годов.

АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Построенная еще в социалистический период станция производит почти половину всей электроэнергии в Венгрии, и ввод в эксплуатацию двух новых блоков АЭС удвоит объемы ее производства.

Ранее суд ЕС аннулировал решение о финансировании Венгрией расширения АЭС «Пакш-2».