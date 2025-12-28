В России появился ГОСТ на молоко для детского питания и молочный коктейль

В России появился ГОСТ на низколактозное молоко для детского питания

Стандарт на питьевое низколактозное молоко для детского питания появился в России. Об этом сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью РИА Новости.

«Среди целого ряда стандартов на детское питание, появившихся в результате этой работы, есть те, которые для нас во многом вызывают определенную гордость — например, первый стандарт на питьевое низколактозное молоко для детского питания», — сказал он.

Кроме того, появился ГОСТ на молочный коктейль для детей дошкольного и школьного возрастов.

В России действуют несколько ГОСТов на молоко, основные из которых касаются сырого молока, питьевого, а также методические стандарты для определения подлинности молочной продукции и выявления фальсификата. Эти стандарты регулируют качество, безопасность, методы испытаний и маркировку, обеспечивая защиту потребителя.

В мае Шалаев сообщал о разработке линейки стандартов на детское питание.

