18-летняя Андреева одержала победу на выставочном турнире

Теннисистка Андреева обыграла филиппинку Эалу на выставочном турнире в Макао
Andrew Couldridge/Reuters

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла филиппинскую спортсменку Александру Эалу в матче выставочного турнира Macau Tennis Masters.

Встреча завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:2.

Показательный турнир проходит уже в третий раз. В первый год матчи проводились в одиночных сетках, но в 2024-м турнир стал командным, каковым остается и в третьем сезоне. Андреева входит в команду своего тренера Кончиты Мартинес.

Андреева занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она не сумела отобраться на Итоговый турнир WTA в личном разряде, а в паре с Дианой Шнайдер они не смогли выйти из группы. При этом теннисистка завершила 2025 год с рекордным для себя результатом по гонорарам — в 2025 году Андреева заработала более $4,7 млн.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андрееву признали лучшей теннисисткой России.
 
