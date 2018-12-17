Песков ответил на вопрос о российско-белорусском государстве во главе с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о создании единого союзного государства России и Белоруссии, президентом которого станет Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, это тема не стоит на повестке, а президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко этот вопрос не обсуждали.
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«Белоруссия — это наш союзник с большой буквы», — сказал Песков.
Он добавил, что планы по расширению интеграции между странами в рамках Союзного государства прописаны в арсенале договорно-правовой базы.
Ранее Лукашенко открестился от секретного совещания из-за «давления России».