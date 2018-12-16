Президент Ирака сдал британский паспорт

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Президент Ирака Бархам Салех отказался от гражданства Великобритании, передает местный телеканал Alsumaria.

Как отмечается, причиной отказа избранного в октябре главы Ирака от британского подданства стало требование иракской конституции, которая запрещает высшим государственным деятелям обладать гражданством другой страны.

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Иракский лидер поблагодарил власти Великобритании за паспорт, который позволил ему «свободно передвигаться и путешествовать в годы диктатуры» — во время правления Саддама Хусейна.

Подчеркивается, что Салех начал процедуру отказа от британского паспорта сразу после избрания на пост президента Ирака.

Ранее сообщалось, что парламент Ирака избрал Салеха новым президентом страны со второй попытки.