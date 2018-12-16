Избранный президент Грузии приняла присягу

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Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла присягу при вступлении в должность, передает РИА «Новости».

Как отмечается, на церемонии присутствуют 1,8 тыс. человек.

«Я, президент Грузии, перед лицом бога и народа клянусь соблюдать конституцию, независимость страны, ее единство и неделимость, заботиться о безопасности граждан и их благосостоянии, о возрождении моего народа и родины», — заявила Зурабишвили.

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Подчеркивается, что она является первой женщиной-президентом в Грузии.

Церемония инаугурации проходит в городе Телави на территории средневековой крепости Батонис цихе.

Ранее сообщалось, что в Госдепе США прокомментировали итоги выборов в Грузии.