Блок Пашиняна набрал большинство голосов в парламенте Армении
Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Мой шаг» получил в парламенте нового созыва большинство голосов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Тиграна Мукучяна.
Как отмечается, они набрали 70,44% голосов (884,8 тыс.).
«Парламент Армении седьмого созыва будет состоять из 132 депутатов. Блок «Мой шаг» получит 88 мандатов, партии «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» — 26 и 18 мандатов соответственно», — подтвердил Мукучян.
Подчеркивается, что по конституции страны президент после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания обязан немедленно назначить премьер-министром кандидата, которого представит парламентское большинство.
Ранее Никол Пашинян рассказал, какой будет его первая реформа.