Блок Пашиняна набрал большинство голосов в парламенте Армении

<img src="//img.gazeta.ru/files3/851/12089851/RIAN_5722853.HR-pic905-895x505-17024.jpg">

Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Мой шаг» получил в парламенте нового созыва большинство голосов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Тиграна Мукучяна.

Как отмечается, они набрали 70,44% голосов (884,8 тыс.).

Реклама

«Парламент Армении седьмого созыва будет состоять из 132 депутатов. Блок «Мой шаг» получит 88 мандатов, партии «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» — 26 и 18 мандатов соответственно», — подтвердил Мукучян.

Подчеркивается, что по конституции страны президент после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания обязан немедленно назначить премьер-министром кандидата, которого представит парламентское большинство.

Ранее Никол Пашинян рассказал, какой будет его первая реформа.