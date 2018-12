Пушков написал твит на английском языке

Сенатор Алексей Пушков опубликовал в своем твиттере пост на английском языке.

В нем член Совфеда напомнил, что Соединенные Штаты не ответили на предложение российской стороны обсудить ситуацию с Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«США хотят не сохранить ДРСМД, а похоронить его. Ясно как день», — написал Пушков.

В комментариях к посту один из пользователей спросил Пушкова, находится ли он в США, а другой посоветовал сенатору написать его в ответ на твит Госдепа или международных организаций.

Пушков периодически репостит англоязычные твиты, однако сам комментирует вопросы международной повестки на русском языке.

Ранее в Минобороны заявили, что в США уклоняются от обсуждения ДРСМД.

The US did not answer to Russia's proposal to discuss the INF treaty for the U.S. goal is not to save it but to burry it. Clear as day.