Пушков написал твит на английском языке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/962/10782962/RIAN_03011400.HR.ru-pic905-895x505-70081.jpg">

Сенатор Алексей Пушков опубликовал в своем твиттере пост на английском языке.

В нем член Совфеда напомнил, что Соединенные Штаты не ответили на предложение российской стороны обсудить ситуацию с Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Реклама

«США хотят не сохранить ДРСМД, а похоронить его. Ясно как день», — написал Пушков.

В комментариях к посту один из пользователей спросил Пушкова, находится ли он в США, а другой посоветовал сенатору написать его в ответ на твит Госдепа или международных организаций.

Пушков периодически репостит англоязычные твиты, однако сам комментирует вопросы международной повестки на русском языке.

Ранее в Минобороны заявили, что в США уклоняются от обсуждения ДРСМД.