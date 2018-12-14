Лавров: к Бутиной применяются своеобразные пытки

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что россиянка Мария Бутина пошла на сделку с американским правосудием находясь под сильным давлением, передает РИА «Новости».

«Она находится в тяжелейших условиях. Уже много-много месяцев, по сути, к ней применяются своеобразные пытки… У меня есть основания полагать, что цель этих условий, которые ей были созданы, заключалась в том, чтобы сломать ее волю и вынудить ее, по сути дела, признаться в том, чего она, скорее всего, не совершала. Но, это ее решение, мы будем делать все, чтобы права нашей гражданки были обеспечены, чтобы она как можно скорее вернулась домой», — сказал Лавров.

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Лавров также сказал, что «понимает» решение Бутиной о сделке со следствием. По его словам, российские дипломаты потребовали, чтобы ее перевели в помещение общего содержания.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал признание вины Бутиной.