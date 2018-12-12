Меркель заявила об отказе России от миссии ОБСЕ в Керченском проливе
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия отказалась от размещения миссии ОБСЕ в Керченском проливе и Азовском море. Об этом она сообщила во время выступления в Бундестаге, передает ТАСС.
«Мы пытались добиться расширения [миссии] на Керченский пролив и Азовское море, но Россия это отклонила», — заявила канцлер, отвечая на вопросы парламентариев.
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При этом, по ее словам, российская сторона убеждала ее в том, что в Азовском море возможно нормальное судоходство.
Ранее сообщалось, что в Бундестаге призвали к невооруженному ответу ЕС на инцидент в Керченском проливе.