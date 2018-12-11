FT: в Косово предупредили об угрозе нестабильности на Балканах

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Премьер-министр республики Косово Рамуш Харадинай считает, что Брюссель должен более серьезно отнестись к стремлениям страны войти в Европейский союз (ЕС), чтобы избежать дальнейшей нестабильности на Балканах, пишет Financial Times.

По словам косовского премьера, Сербия «действует в интересах России, чтобы дестабилизировать регион».

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«Мы считаем, что Европа дала нам шанс, дорожную карту, чтобы стать членом ЕС, и мы благодарны за это», — сказал FT Харадинай.

Политик добавил, что лидеры ЕС не отреагировали должным образом на жалобы в отношении действий Белграда.

По его словам, в то время как Евросоюз инвестировал средства и ресурсы для нормализации ситуации в Косово, «все действия Сербии направлены против интересов ЕС» по стабилизации обстановки на Балканах.

Издание отмечает, что заявление премьера появилось на фоне нового обострения в отношениях между Косово и Сербией. В парламенте Косово 14 декабря состоится голосование по вопросу создания собственной армии. Кроме того, в прошлом месяце косовские власти ввели 100-процентные пошлины на весь импорт из Сербии в ответ на отказ Белграда одобрить членство республики в Интерполе, говорится в материале.