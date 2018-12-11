В Кремль по случаю юбилея Конституции пригласили всех депутатов и оппозиционных губернаторов

По информации источников «Газеты.Ru», на мероприятие, посвященное 25-летию Конституции в Кремлевский дворец приглашены все депутаты Госдумы и сенаторы Совета федерации.

Относительно приглашенных депутатов Госдумы информацию «Газете.Ru» рассказали несколько источников в разных фракциях, а также осведомленный источник, знакомый с ситуацией.

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Два осведомленных источника, близких к Кремлю, подтвердили эту информацию и добавили, что в Кремль приглашены также и все сенаторы.

Помимо парламентариев, прием посетят и некоторые губернаторы. Среди них главы Хабаровского края и Хакасии Сергей Фургал и Валентин Коновалов, которые избрались от ЛДПР и КПРФ. Эту информацию «Газете.Ru» подтвердили они сами.

Ранее СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин не встречался с вновь избранными губернаторами от парламентской оппозиции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что у Путина пока не было возможности встретиться с победителями вторых туров из-за графика.