В Кремле уточнили реакцию Путина на предложение о переносе столицы ДФО

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, подтвердил, что российский президент позитивно высказался о переносе столице Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Слова Пескова передает РИА «Новости».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что Путин поддержал идею врио главы Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы ДФО.

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«Да. Поддержал», — подтвердил Песков.

Также ранее эксперты «Коммерсанта» сообщали, что предложение о переносе столицы, вероятно, носит не только предвыборный характер, но и содержит в себе «рациональное зерно», так как с Владивостоком связаны большие экономические проекты.