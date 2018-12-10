Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии

Полпред российского президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ответил на вопрос об обсуждении Владимиром Путиным и японском премьером Синдзо Абэ передачи Курил Японии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, лидеры обсуждали совместную экономическую деятельность стран на территории Курильских островов. При этом Россия считает, что Япония могла бы делать больше инвестиций в регион.

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«…по долгу службы участвовал в ряде переговоров Путина и Абэ — никакая проблема передачи островов там ни разу не обсуждалась», — сказал Трутнев.

Ранее Абэ заявил о намерении тщательно обсудить мирный договор с Россией.