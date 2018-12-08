Нарышкин рассказал о вреде от высылки российских дипломатов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/187/11634187/RIAN_3195836.HR.ru-pic905-895x505-21404.jpg">

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал участившуюся высылку российских дипломатов в связи с обвинениями в разведдеятельности, передает РИА «Новости».

Он также сожаление по этому поводу, поскольку сокращение дипломатического корпуса вредно для всех сторон.

Реклама

«Конечно, мы только сожалеем, что дипломатический корпус сократился. Это вредно и одной и другой стороне, потому что Россия ответила так же», — заявил Нарышкин.

Ранее глава внешней разведки назвал «баснями» заявления о парализованной российской разведке.