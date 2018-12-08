Нарышкин рассказал о вреде от высылки российских дипломатов
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал участившуюся высылку российских дипломатов в связи с обвинениями в разведдеятельности, передает РИА «Новости».
Он также сожаление по этому поводу, поскольку сокращение дипломатического корпуса вредно для всех сторон.
Реклама
«Конечно, мы только сожалеем, что дипломатический корпус сократился. Это вредно и одной и другой стороне, потому что Россия ответила так же», — заявил Нарышкин.
Ранее глава внешней разведки назвал «баснями» заявления о парализованной российской разведке.