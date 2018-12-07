Апелляционный суд Армении арестовал Кочаряна

Апеляционный суд Армении принял решение о аресте экс-президента страны Роберта Кочаряна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Айка Алумяна.

В июле 2018 года Специальная следственная служба предъявила Кочаряну обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Апелляционный суд отменил приговор экс-президенту из-за его неприкосновенности. 15 ноября Кассационный суд частично отменил решение апелляционного и направил дело на доследование.

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«Апелляционный суд оставил неизменным решение суда первой инстанции и отклонил наши жалобы. Это означает, что Кочарян будет арестован», — заявил адвокат.

Ранее сообщалось, что с Кочаряна взяли подписку о невыезде.