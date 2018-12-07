Лавров рассказал о нездоровой ситуации на пространстве ОБСЕ

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сложилась нездоровая ситуация. Об это сообщает РИА «Новости»

На пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ Лавров заявил, что российская делегация выразила свою обеспокоенность, «прямо скажем, нездоровой ситуацией, которая сложилась на пространстве ОБСЕ, в том числе по поводу роста на этом пространстве военно- политической напряженности».

Лавров отметил, что коллеги из НАТО проводят курс на сдерживание России, создают военную инфраструктуру на «восточном фронте», «пытаются вместо дипломатии заниматься голословными обвинениями, которые не способствуют диалогу».