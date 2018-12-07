Диписточник в ЕС раскрыл подробности обсуждения новых санкций против России
По словам дипломатического источника в Брюсселе, среди стран ЕС нет единого мнения по вопрос о введении в отношении России новых санкций после инцидента с кораблями ВМС Украины в Азовском море, передает РИА «Новости».
«Дискуссии по ситуации в Азовском море есть, но по санкциям нет. Некоторые страны хотят этот вопрос поднять, другие нет», — сказал источник.
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По его словам, среди 28 стран разворачивается дискуссия не о необходимости санкций, а о том, как возможно снизить напряженность в Азовском море.
Ранее сообщалось, что посол ФРГ высказался против ужесточения антироссийских санкций.