Лукашенко рассказал, кто станет главой ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что вопрос о новом генсеке Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) фактически решен. Об этом сообщает «БелТА».
По его словам, ОДКБ возглавит представитель Белоруссии.
«Мы неожиданно чуть ли не провели заседание ОДКБ. И в принципе решили проблему назначения генерального секретаря», — заявил Лукашенко.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что планирует потребовать объяснений от президентов Белоруссии и Казахстана Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева после их заявлений о генсеке ОДКБ.