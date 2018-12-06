Лукашенко рассказал, кто станет главой ОДКБ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что вопрос о новом генсеке Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) фактически решен. Об этом сообщает «БелТА».

По его словам, ОДКБ возглавит представитель Белоруссии.

«Мы неожиданно чуть ли не провели заседание ОДКБ. И в принципе решили проблему назначения генерального секретаря», — заявил Лукашенко.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что планирует потребовать объяснений от президентов Белоруссии и Казахстана Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева после их заявлений о генсеке ОДКБ.