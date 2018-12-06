WP: саудовские лоббисты сняли 500 номеров в отеле Трампа для американских ветеранов

Саудовские лоббисты массово скупили номера в отеле Trump International Hotel в Вашингтоне за месяц до избрания Дональда Трампа президентом США, пишет The Washington Post.

В материале отмечается, что работающие на интересы Саудовской Аравии люди приглашали для бесплатного проживания в этих номерах американских ветеранов войны. Лоббисты потратили в общей сложности на бронирование в отеле $270 тыс., говорится в материале. Бронь была оплачена на период проживания с декабря 2016 года по февраль 2017 года. Как отмечает газета, лоббисты с помощью американских ветеранов были намерены повлиять на недавно принятый в конгрессе США закон, который позволяет жертвам террористических атак 9/11 подавать в суд на другие правительства.

Лоббисты сняли порядка 500 номеров по скидочной цене в отеле Трампа, по их словам, именно скидка сыграла решающую роль в выборе отеля. Они отправляли американских ветеранов в конгресс, чтобы те выступали против невыгодных саудовскому королевству законов, говорится в материале. По словам американских ветеранов, с которыми удалось пообщаться WP, они не знали, что таким образом выступают за интересы Саудовской Аравии. Всего было шесть групп ветеранов. Тем не менее, никаких поправок к закону по 9/11 в то время не проходило через конгресс.