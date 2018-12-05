Украина потребовала провести встречу в «будапештском формате»
Украинский МИД потребовал провести срочные консультации в формате Россия, Украина, Великобритания, США после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, ведомство обратилось к странам-подписантам будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций.
Реклама
Как отмечается, Украина потребовала консультаций с целью обеспечения полного соблюдения обязательств меморандума.
Ранее сообщалось, что Турция призвала к деэскалации в Керченском проливе.