Украина потребовала провести встречу в «будапештском формате»

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Украинский МИД потребовал провести срочные консультации в формате Россия, Украина, Великобритания, США после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, ведомство обратилось к странам-подписантам будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций.

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Как отмечается, Украина потребовала консультаций с целью обеспечения полного соблюдения обязательств меморандума.

Ранее сообщалось, что Турция призвала к деэскалации в Керченском проливе.