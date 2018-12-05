Guardian: протестный кризис во Франции — угроза всей Европе

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Протестное движение «желтые жилеты» во Франции представляют опасность для всей Европы, пишет в британской газете The Guardian Натали Нугайред.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону необходима помощь, а не презрение и ненависть, и сделать это нужно в интересах Европы, утверждает автор. В материале отмечается, если протестное движение продолжит громить Париж, то пострадает целый континент, а не политическая карьера одного человека.

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Автор отмечает, что Макрон во время своего президентства делал ошибки. И у большинства протестующих «желтых жилетов» есть серьезные претензии к властям. Они считают, что парижская элита с презрением к ним относится, но за ними стоит общественное мнение, отмечается в материале.

При этом решение властей приостановить повышение налогов — слишком малая и слишком запоздалая мера, пишет Нугайред. Франция страдает от внутреннего разлома, и один лишь президент вряд ли сможет «залечить» все проблемы за восемнадцать месяцев своего срока, заключает автор.