Forbes назвал самую влиятельную женщину года
Журнал Forbes снова назвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной года. Об этом сообщается на сайте издания.
На второй строчке рейтинга расположилась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, на третьей — глава МВФ Кристин Лагард.
Из россиянок в списке 100 самых влиятельных женщин оказалась только глава Центробанка Эльвира Набиуллина — она заняла 49-ю строчку рейтинга.
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Также в список вошли королева Великобритании Елизавета II (23-е место) и дочь президента США Иванка Трамп (24-е место).
Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube.