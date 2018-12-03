В МИД Украины ответили на российский Севастополь в книге рекордов Гиннеса

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко прокомментировала признание Севастополя российским в Книге рекордов Гиннеса. Свое заявление она написала в твиттере.

«Работаем над исправлением неверного обозначения временно оккупированного Севастополя в Книге рекордов Гиннесса», — написала Зеленко.

Ранее сообщалось, что в сертификате Книги рекордов Гиннеса появилась информация о том, что Севастополь является российским городом.