В МИД Украины ответили на российский Севастополь в книге рекордов Гиннеса
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко прокомментировала признание Севастополя российским в Книге рекордов Гиннеса. Свое заявление она написала в твиттере.
«Работаем над исправлением неверного обозначения временно оккупированного Севастополя в Книге рекордов Гиннесса», — написала Зеленко.
Ранее сообщалось, что в сертификате Книги рекордов Гиннеса появилась информация о том, что Севастополь является российским городом.