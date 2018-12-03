Совфед обратится к мировому сообществу из-за инцидента в Керченском проливе
Совет Федерации может принять обращение к международному сообществу в связи с инцидентом в Керченском проливе на заседании 5 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в верхней палате.
По его словам, в нем говорится о нарушении прав человека на Украине, а также об инциденте в Керченском проливе.
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«Планируется рассмотреть обращение к мировому сообществу в связи с введением военного положения на Украине, которое нарушает права человека, в особенности — на востоке страны», — сказал источник.
Он добавил, что сенаторы хотят призвать международные правовые институты защитить права граждан. Подчеркивается, что это особенно касается ситуации на Донбассе.
Ранее в Совфеде отреагировали на данные о британских военных на Украине.