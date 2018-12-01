Шварценеггер рассказал, куда направился Буш-старший после смерти
Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в своем твиттере прокомментировал смерть бывшего президента США Джорджа Буша-старшего.
«Президент Буш оставил нас ради последнего полета, но его назначение не неизвестно. Он летит в руки любви своей жизни, Барбары. Этим вечером, каждому из нас стоит на минуту посмотреть вверх и сказать ему тихое «спасибо», — написал Шварценеггер.
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К сообщению он также прикрепил свою фотографию вместе с Бушем-старшим.
Ранее сообщалось, что Буш-младший прокомментировал смерть отца.