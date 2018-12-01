В Кремле отреагировали на отмену встречи Путина и Трампа
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что отмена американским лидером Дональдом Трампом встречи с президентом России Владимиром Путиным не способствует конструктивному развитию отношений. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, отмена данной встречи «вызывает сожаление».
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Он также добавил, что Путин и Трамп хотели обсудить «тупик» в отношениях России и США.
Ушаков подчеркнул, что теперь полноценная встреча двух лидеров переносится «на неопределенное время».
Ранее в Кремле рассказали о последствиях отмены встречи Путина и Трампа.