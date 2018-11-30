Кабмин ФРГ подтвердил встречу Путина и Меркель на G20

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Заместитель официального представителя правительства Германии Мартина Фиц подтвердила, что встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина состоится согласно плану утром 1 декабря, передает РИА «Новости».

Самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне из-за технических проблем, в связи с чем канцлер отменила ряд встреч в Буэнос-Айресе. Она успевает прибыть только ко второму на полях саммита G20.

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«Встреча с Путиным состоится завтра утром, как запланировано», — сказала Фиц.

Он также уточнила, что в настоящее время программу визита Меркель в Аргентину пересматривают, чтобы внести в нее запланированные на 30 ноября встречи.

Ранее стало известно, что случилось с самолетом Меркель.