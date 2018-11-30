Кремль отреагировал на решение Трампа отменить встречу с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение американской стороны об отмене встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, передает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, российская сторона сожалеет о решении Соединенных Штатов.
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«Это означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что Путин готов к контактам с Трампом.
Ранее Трамп сообщил, что принял решение отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине.