Меркель обратилась к Украине с просьбой из-за инцидента в Керченском проливе

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась к украинской стороне с призывом сохранять «умный» подход к ситуации с задержанием украинских военных в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

«Я намерена обсудить эту тему с российский президентом (Владимиром Путиным) на саммите «двадцатки». Мы позаботимся об этом, тем не менее, у нас есть просьба к украинской стороне сохранять умный подход. Мы знаем, что мы можем разрешить это только разумно и только в рамках переговоров друг с другом, потому что военное решение невозможно», — сказала Меркель.

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Она также сказала, что немецкая сторона вместе с Францией готова к работе в нормандском формате, выразив сожаление в связи с незначительными успехами такого рода деятельности.

Ранее сообщалось, что Украина собралась попросить о закрытии Босфорского пролива.