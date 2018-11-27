В МИД России не исключили новых провокаций Киева после инцидента в Керченском проливе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова после инцидента с кораблями ВМС Украины в Черном море не исключила новых провокаций. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

По словам спикера, происшествие в Керченском проливе было заранее спланированной масштабной провокацией, включавшей в себя информационный компонент, силовое устрашение и угрозу применения силы, а затем подключение дипломатических ресурсов.

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«Я думаю, к сожалению, следующие разы тоже появятся, учитывая то, что происходит», — отметила Захарова.

Ранее представитель российского МИДа отреагировала на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о дипломатических отношениях двух стран.