Госсекретарь США высказался об инциденте в Керченском проливе

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Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе. Соответствующее сообщение было размещено на сайте Госдепа.

Помпео призвал Россию вернуть Украине задержанные суда и членов экипажа, а также «уважать суверенитет и территориальную целостность Украины». Кроме того, госсекретарь призвал обе стороны проявить сдержанность и соблюдать свои международные обязательства.

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«Мы призываем президентов Порошенко и Путина напрямую участвовать в урегулировании этой ситуации. В этой связи мы вновь подтверждаем нашу поддержку формата нормандской четверки», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Керченском проливе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.