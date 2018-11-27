Госсекретарь США высказался об инциденте в Керченском проливе
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе. Соответствующее сообщение было размещено на сайте Госдепа.
Помпео призвал Россию вернуть Украине задержанные суда и членов экипажа, а также «уважать суверенитет и территориальную целостность Украины». Кроме того, госсекретарь призвал обе стороны проявить сдержанность и соблюдать свои международные обязательства.
«Мы призываем президентов Порошенко и Путина напрямую участвовать в урегулировании этой ситуации. В этой связи мы вновь подтверждаем нашу поддержку формата нормандской четверки», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Керченском проливе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.